Ascultă noua piesă a lui Lil Wayne, "Like a Man", single cu iz tropical - AUDIO

Lil Wayne tocmai a lansat o nouă melodie, "Like a Man". Aceasta este probabil piesa cu negativul cel mai complex lansată de artist în ultima vreme. Melodia a apărut întâi pe Soundcloud şi ulterior pe YouTube.

De producţia lui "Like a Man" s-a ocupat ONHEL, împreună cu DJ Sirome. ONHEL a bifat în carieră colaborări cu Jay-z, Nas şi Tyler, the Creator. Această piesă navighează în câteva sub-genuri într-un mod foarte interesant. Auzim elemente de trap şi grime, plus un fundal tropical cu beat-uri de EDM. Acest single vine după ce Lil Wayne a lansat EP-ul "In Tune We Trust" în iulie.

Ultimul an a adus multiple colaborări pentru muzician, inclusiv cu David Guetta şi Nicki Minaj pe hitul "Light my Body Up". Nicki şi Lil Wayne şi-au unit talentele şi pe piesa "No Frauds". Rapperul a fost ocupat în ultima vreme, lansând un album colaborativ cu T-Pain, cunoscut drept "T-Wayne" şi înregistrat în 2009. Artistul a avut şi probleme în carieră recent, precum dispute legale cu Cash Money Records şi Birdman. S-a confruntat şi cu ameninţarea lui Martin Shkreli (colecţionar de albume nelansate) că va lansa albumul "Carter V" mai devreme decât ar trebui.

În ciuda problemelor Lil Wayne îşi păstrează agresivitatea, dar cu o doză de nepăsare şi degajare specifică. Deşi Wayne tot lansează piese şi EP-uri, fanii devin tot mai nerăbdători cu privire la sosirea albumului "Carter V". Acesta ar fi discul cu numărul 12 al artistului american, marcat de un proces îndelungat şi anevoios de înregistrări, între 2011 şi 2014. Disputele cu casa de discuri Cash Money i-au pus multiple beţe în roate.

Lil Wayne anunţase că acesta va fi ultimul său album, după care se va retrage din muzică.